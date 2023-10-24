Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 24 октября, назвал «несколько странным» заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что запасы боеприпасов и вооружений оказались истощены в результате поставок киевскому режиму, – сообщают украинские СМИ.