Спрос на земельные участки в Подмосковье: тенденции первого полугодия 2026 года

В первом полугодии 2026 года участки рядом со столицей пользовались неизменным спросом на торгах. Однако также отмечена тенденция на приобретение земли для строительства загородного дома дальше 60 километров от МКАД, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.