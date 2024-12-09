В Улан-Удэ после драки школьников с ремнями возбудили уголовное дело

От удара ремнём по голове один из школьников потерял сознание.СУ СК по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после драки, произошедшей между школьниками в одном из образовательных учреждений Улан-Удэ.
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