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Япония ввела санкции против Фонда национального благосостояния России

Япония ввела санкции против Фонда национального благосостояния России

Япония ввела санкции против Фонда национального благосостояния России, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы министерства иностранных дел Японии.

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