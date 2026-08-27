Netflix испытал сбои во время премьеры трейлера GTA 6

Netflix испытал технические сбои во время трансляции премьерного стрима игры GTA 6. Часть пользователей столкнулась с уведомлением "что-то пошло не так", в то время как другим удалось успешно просмотреть трейлер.
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