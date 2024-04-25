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Посещение музея мороженого обошлось в семь лет колонии. Комментарий Георгия Бовта

Посещение музея мороженого обошлось в семь лет колонии. Комментарий Георгия Бовта

Бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, она необоснованно не исключила из программы «Пушкинская карта» частный музей мороженого.

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