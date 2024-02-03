Silent Hill: The Short Message получила первые оценки – издания и игроки не понимают зачем Konami вообще выпустила это1 февраля в рамках презентации State of Play, компания Konami анонсировала и тут же выпустила в релиз небольшую 2-х часовую бесплатную игру Silent Hill: The Short Message.
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