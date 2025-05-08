Триумф техники и силы: что дебютировало на Парадах Победы и ждать ли «Орешник» в 2025 году Ирина ВальковаКаждое 9 Мая на Красной площади в Москве разворачивается не просто грандиозное торжество, а живая летопись могущества, технического прогресса и памяти.