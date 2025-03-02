"Путин прошёл через фальшивую охоту на ведьм. Его и Россию использовали": Справедливое признание от Трампа - CNN

Справедливое признание от президента США Дональда Трампа. После встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме, которая привела к публичной ссоре, американский лидер вспомнил главу России Владимира Путина из-за несправедливых обвинений.
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