У свердловчанки похитили сыновей в Краснодаре, она винит бывшего

Алена Сухарева из Екатеринбурга обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении их общих детей. По ее словам, все произошло в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Матвеем.
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