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Очаги загрязнения снова появляются на уже очищенных участках побережья Кубани

Очаги загрязнения снова появляются на уже очищенных участках побережья Кубани

Незначительные участки загрязнения мазутом вновь появляются на ранее очищенных участках береговой линии Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов .

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