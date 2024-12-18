Очаги загрязнения снова появляются на уже очищенных участках побережья Кубани

Незначительные участки загрязнения мазутом вновь появляются на ранее очищенных участках береговой линии Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов .
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