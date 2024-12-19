Кировчанок запретили склонять к абортам

КИРОВ, 19 декабря, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли новый закон, касающийся защиты материнства и запрета на склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности.
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