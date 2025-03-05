Счетная палата перечислила причины подорожания жилья в 2024 году

Основным фактором роста стала масштабная господдержка ипотеки По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой в 2024 году выявили 4706 нарушений и недостатков на общую сумму 1,154 триллиона рублей.
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