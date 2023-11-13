Минцифры объяснило критерии блокировки VPN. Угрожающие безопасности сервисы будут фильтроваться

В России будут блокировать сервисы VPN, которые экспертная комиссия определит угрозой безопасности функционирования интернетаКак сообщает РИА Новости, Минцифры ответило на обращение зампреда комитета Госдумы по информполитике касательно критериев блокировки VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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