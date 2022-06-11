Как приготовить куриное филе в слоеном тесте в духовке: пошаговый рецепт. Курочка в тесте: рецепт от фудблогера Шушанны Исраелян предоставлено издательством АСТРецепт: состав Куриное филе 500г Тесто дрожжевое 1упаковка (слоеное) Яичный желток 2шт.