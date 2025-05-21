Эксперт назвала напитки, которые мешают здоровому сну

Они могут отрицательно влиять на сон и вызывать неприятные ощущения.Рози Дэвидсон, британский специалист в области сна, обратилась к читателям с советом избегать употребления некоторых напитков в вечернее время.
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