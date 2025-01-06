Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Вот насчет бюргеров у которых "бьются украинские сердца". А потом удивляемся, чего это они саморазрушением занимаются?!О последних событ...
  • Иван Ураганов
    Responsible State...
  • Evgeni Velesik
    Есть военные, вот надо сделать так, чтобы он объявляли населению о потерях, о победах, не раскрывая военной тайны! А ...На смену этим обс...

Foreign Affairs: «Америке надо ударить Россию в самое больное место»

Foreign Affairs: «Америке надо ударить Россию в самое больное место»

Сторонники украинского фашизма предлагают Трампу применить против Москвы «мощное экономическое оружие» Русофобка Алина Полякова на страницах госдеповского журнала Foreign Affairs призвала избранного президента США Трампа ударить Россию в самое больное место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
какую глубокомысленную и масштабную тираду выдала единственная извилина у мальца!
Ответить
16 час.
A
Alex
Про 2% экономики мы уже слышали. А вообще, хохлуша, сначала научись писать, потом думать. Хотя думать - это не твое.
Ответить
10 час.
Ингерман Ланская
ещё один сопливый щенок со своими детскими бреднями.... вас, щенков, что, с любимых порно-сайтов пнули?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх