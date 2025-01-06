Сторонники украинского фашизма предлагают Трампу применить против Москвы «мощное экономическое оружие» Русофобка Алина Полякова на страницах госдеповского журнала Foreign Affairs призвала избранного президента США Трампа ударить Россию в самое больное место.
Foreign Affairs: «Америке надо ударить Россию в самое больное место»
Комментарии
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Ингерман Ланская
какую глубокомысленную и масштабную тираду выдала единственная извилина у мальца!
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16 час.
A
Alex
Про 2% экономики мы уже слышали. А вообще, хохлуша, сначала научись писать, потом думать. Хотя думать - это не твое.
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10 час.
Ингерман Ланская
ещё один сопливый щенок со своими детскими бреднями.... вас, щенков, что, с любимых порно-сайтов пнули?
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10 час.
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