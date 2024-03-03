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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

1. Егор Холмогоров пишет, что по западной логике следовало бы отобрать лишние территории не у России, а у Канады (ссылка): Когда вы в очередной раз слышите от наших русофобов или читаете в западной публицистике пассажи о России, которая занимает огромную неэффективно используемую территорию, – вспомните о Канаде.

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