Против России применили “климатическое оружие”? Магнитные бури и ураганы строго по расписанию

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Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
Давай, буди, съезди туда и брось в жерло окурок, что я ещё могу посоветовать??
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15 мин.
ЭМИЛЬ ВАТМ
И за что ты их так ненавидишь??, наверное в школе по английскому языка были одни двойки, я угадал??
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13 мин.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Бедненькая, и как они тебя достают??, поясни, а то чойто не понял я
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12 мин.

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