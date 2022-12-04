Кипящий политический котёл Абхазии мешает её развитию

После грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и победы в ней Абхазии казалось, что, наконец, наступило время, когда элиты этой страны могут по-настоящему продемонстрировать свои таланты в области строительства независимого процветающего государства.
После грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и победы в ней Абхазии казалось, что, наконец, наступило время, когда элиты этой страны могут по-настоящему продемонстрировать свои таланты в области строительства независимого процветающего государства.
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