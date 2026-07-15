Европейским подросткам предложили ввести ночной комендантский час в соцсетях

Подросткам из Великобритании в возрасте 16 и 17 лет грозит ночной запрет на использование социальных сетей с полуночи до шести утра, а также автоматическое отключение бесконечной прокрутки и персонализированных алгоритмических лент .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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