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Европейским подросткам предложили ввести ночной комендантский час в соцсетях

Европейским подросткам предложили ввести ночной комендантский час в соцсетях

Подросткам из Великобритании в возрасте 16 и 17 лет грозит ночной запрет на использование социальных сетей с полуночи до шести утра, а также автоматическое отключение бесконечной прокрутки и персонализированных алгоритмических лент .

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