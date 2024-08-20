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Китай

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Вьетнам будет укреплять обмены и углублять сотрудничество с Китаем -- генеральный секретарь ЦК КПВ

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Вьетнам рассчитывает поддерживать тесные высокоуровневые обмены, углублять стратегическое взаимодоверие, усиливать сопряжение стратегий развития и продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.

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