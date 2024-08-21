14-летняя девочка пропала в Краснодарском крае

14-летняя девочка пропала в Краснодарском краеНакануне на Кубани в Белореченске пропала девочка. - С 20 августа 2024 года ее местонахождение неизвестно, - сообщают волонтеры добровольческого движения «ЛизаАлерт».
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