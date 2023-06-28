«Я/Мы Павел Устинов»: герой либералов служит в зоне спецоперации

Юрий Кот Актёра Павла Устинова («Притяжение», «Лёд 2») помнят все больше не по выдающимся ролям в театре и кино — они, несомненно, впереди, — а из-за громкого дела в 2019 году: его задержали за нападение на сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.