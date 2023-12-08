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Мировое обозрение

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Болгария поставит на Украину 100 старых БТР. Парламент отменил вето президента

Болгария поставит на Украину 100 старых БТР. Парламент отменил вето президента

Национальное собрание Болгарии (парламент) сегодня, 8 декабря, отменило вето президента Румена Радева на ратификацию соглашения между Министерством внутренних дел страны и министерством обороны Украины о поставке Софией старых БТР.

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