Болгария поставит на Украину 100 старых БТР. Парламент отменил вето президента

Национальное собрание Болгарии (парламент) сегодня, 8 декабря, отменило вето президента Румена Радева на ратификацию соглашения между Министерством внутренних дел страны и министерством обороны Украины о поставке Софией старых БТР.
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