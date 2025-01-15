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Царьград

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Игорь Лещук: Возможное возвращение русских клубов в ФИФА и УЕФА к 2025

Игорь Лещук: Возможное возвращение русских клубов в ФИФА и УЕФА к 2025

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук поделился прогнозами о возвращении русских клубов и сборных в турниры ФИФА и УЕФА в течение двух-трех лет.

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