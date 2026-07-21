Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

«Калинов мост» выступит на юбилейном фестивале «Причал» в Перми

«Калинов мост» выступит на юбилейном фестивале «Причал» в Перми

26 июля на судостроительном заводе в Перми состоится выступление рок-группы «Калинов мост». Мероприятие пройдёт в рамках пятого, юбилейного фестиваля «Причал» (0+), который является флагманским событием проекта «Выходные на набережной».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии