«Калинов мост» выступит на юбилейном фестивале «Причал» в Перми

26 июля на судостроительном заводе в Перми состоится выступление рок-группы «Калинов мост». Мероприятие пройдёт в рамках пятого, юбилейного фестиваля «Причал» (0+), который является флагманским событием проекта «Выходные на набережной».
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