Дочь Бородиной осталась одна в день рождения — ни отца, ни матери рядом

Телеведущая поздравила наследницу на расстоянии. Ксения Бородина с дочками Теоной и Марусей из личного архива Ксении БородинойКсения Бородина уже вторую неделю живет на Алтае, где проходят съемки нового сезона «Последнего героя».
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