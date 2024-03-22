Дети, пострадавшие из-за теракта в "Крокус Сити Холле", находятся в состоянии средней степени тяжести

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Дети находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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