По всей России- ячейки ВСУ

Алексадр Вовк-Михайлов Когда уже старая жаба сорос сдохнет иотправиться в ад к ркфеллеру и бзежинскоиу.

МС Марина Свобода Даже читать не стала. Не надо было толпы принимать. А теперь единственное - всех понаехавших проверять доскональнгб и пусть не обижаются- безопасность граждан дороже эмоций