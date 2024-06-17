Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все ваши санкции незаконны.Они не вводят санкции к Украине,где был переворот,сбили их самолет,а вводят к России! Наглые!Дания угрожает тр...
  • Eduard
    Давно не били?Дания угрожает тр...
  • Lana_Borei Иванова
    Поддерживаю поляков полностью - неграм и прочим мигрантам место там откуда они вылезли.Украинская престу...

По всей России- ячейки ВСУ

По всей России- ячейки ВСУ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПО ВСЕЙ РОССИИ — ЯЧЕЙКИ ВСУ: ФСБ НАЧАЛА САМУЮ ГРОМКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В начале июня в ряде городов России прошли громкие задержания активистов движения "Антифа"* — в руки силовиков попали сразу семь человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Когда уже старая жаба сорос сдохнет иотправиться в ад к ркфеллеру и бзежинскоиу.
Ответить
10 час.
МС
Марина Свобода
Даже читать не стала. Не надо было толпы принимать. А теперь единственное - всех понаехавших проверять доскональнгб и пусть не обижаются- безопасность граждан дороже эмоций
Ответить
10 час.
Любовь Басовская
Одни маты в голове((((( Запускали басмачей и бандеровцев сотнями тысяч, а то и миллионами, выдворяют единицы(((
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх