КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПО ВСЕЙ РОССИИ — ЯЧЕЙКИ ВСУ: ФСБ НАЧАЛА САМУЮ ГРОМКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В начале июня в ряде городов России прошли громкие задержания активистов движения "Антифа"* — в руки силовиков попали сразу семь человек.
По всей России- ячейки ВСУ
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Когда уже старая жаба сорос сдохнет иотправиться в ад к ркфеллеру и бзежинскоиу.
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10 час.
МС
Марина Свобода
Даже читать не стала. Не надо было толпы принимать. А теперь единственное - всех понаехавших проверять доскональнгб и пусть не обижаются- безопасность граждан дороже эмоций
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10 час.
Любовь Басовская
Одни маты в голове((((( Запускали басмачей и бандеровцев сотнями тысяч, а то и миллионами, выдворяют единицы(((
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8 час.
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