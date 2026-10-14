Movie review: 'Whalefall' captures suspense, emotion

"Whalefall," in theaters Friday, maximizes the suspense of a diver (Austin Abrams) swallowed by a whale, and also deals with significant emotion.
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