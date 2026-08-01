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Аргументы недели

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Петербуржца задержали за видео повреждённых складов Wildberries после атаки БПЛА

Петербуржца задержали за видео повреждённых складов Wildberries после атаки БПЛА

Петербуржца задержали за видео последствий атаки БПЛА. 31-летний предприниматель, продающий товары на Wildberries, снял повреждённые склады компании и опубликовал запись в интернете.

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Комментарии
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Е Пронина
это петербуржец на фотке? может его после штрафа на историческую родину отправить?
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1 м.
Игорь Егоров
Вы еще скажите что он ленинградец... болтуны беспросветные.
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1 м.