Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Российская спортсменка и Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила свою поддержку выдвижению Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
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