Начальника ГИБДД Петербурга и области Семенова задержали и увезли в Москву

По делу о злоупотреблении должностными полномочиями при работе «Фонда содействия программ ГУВД» задержан не только бывший начальник главка Сергей Умнов, но и его бывший зам – начальник начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Семенов.