Икра шведская (скандинавская/средняя) дубовый лист. Естественный ареал обитания дерева – Европа и Скандинавский полуостров.
Рябина
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Икра шведская (скандинавская/средняя) дубовый лист. Естественный ареал обитания дерева – Европа и Скандинавский полуостров.
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