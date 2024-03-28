Названы улучшающие настроение продукты

Нутрициолог Елена Башкирова рассказала, употребление каких продуктов может поднять настроение.В беседе с порталом «Подмосковье Сегодня» в четверг, 28 марта, специалист подчеркнула, что еда не должна становиться единственным источником радости, это может привести к расстройству пищевого поведения, но она может наполнять энергией и снижать тревожность.