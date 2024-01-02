Какие проблемы обнажила террористическая атака ВСУ на российский Белгород Ушедший 2023 год под занавес ознаменовался двумя трагическими событиями.
Какие проблемы обнажила террористическая атака ВСУ на российский Белгород
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Александр Шентябин
Автор - сотрудник ЦИПсО.
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Юрий Ильинов
Автор: Сергей Маржецкий 17 июля в Санкт-Петербурге прошло вручение наград конкурса «Хорошие новости России». Наш студент заочного отделения магистратуры Сергей Маржецкий одержал победу в номинации «Экономика страны или региона» и был удостоен денежного приза в размере 100000 рублей. Первым местом работы после вуза была районная прокуратура, занимал должность следователя. После нее работал юрисконсультом в КУИЗО (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска), а также в нескольких частных юридических компаниях. В 2014 году начал под псевдонимом публиковаться на портале «Военное обозрение» на общественных началах, для удовольствия. Когда это издание объявило о запуске своей гражданской версии под названием «Репортер» в начале 2018 года, отправил резюме, прошел тестовое испытание и начал работать.
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