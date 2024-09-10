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Царьград

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Украина уволила своего дипломата в Грузии. Причина в стиральных машинах

Украина уволила своего дипломата в Грузии. Причина в стиральных машинах

По словам Кобахидзе, поверенного в делах Украины отозвали за покупку стиральных машинГлава МИД Украины Андрей Сибига снял с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии.

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