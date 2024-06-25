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Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Похоронят всех убитых и на этом история закончится?! Как в Крокусе?! Как с Массовым отравлением 150 человек?! Вечный покой убиенным… а мразям  гореть в аду…
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5 час.
Natalija Osminina
Как же она закончится, если это только первый шаг в уничтожении России. Это же война англосаксов с Россией через свои ИГИЛовские группировки.
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5 час.
Людмила Свириденко
Пора Коран покупать! Церквей в России, конечно, много, но таджиков больше))))!
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4 час.

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