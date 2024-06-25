Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

ninikooo Митусова Похоронят всех убитых и на этом история закончится?! Как в Крокусе?! Как с Массовым отравлением 150 человек?! Вечный покой убиенным… а мразям гореть в аду…

Natalija Osminina Как же она закончится, если это только первый шаг в уничтожении России. Это же война англосаксов с Россией через свои ИГИЛовские группировки.