Не уступает борщевику, хотя красивее: опасная рейнутрия захватывает территорию – как ее узнать и не повестись на красоту Ольга БезродняяБогемская рейнутрия – не просто сорняк, а настоящий захватчик, способный серьезно изменить экосистему и даже повредить инфраструктуру.