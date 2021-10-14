Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и попал в топ-5 снайперов НХЛ

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в первой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), благодаря чему вышел на чистое пятое место в списке снайперов лиги.