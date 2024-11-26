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Обвиняемые по делу о взрыве газа в Новосибирске получили по 10 лет колонии

Обвиняемые по делу о взрыве газа в Новосибирске получили по 10 лет колонии

Заельцовский районный суд Новосибирска назначил 10 лет 3 месяца колонии Евгению Кавуну, 10 лишения свободы - Ирине Урбах, которые признаны виновными по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, где погибли 15 человек.

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