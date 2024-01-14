Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина о выборах

В этом году с 15 по 17 марта будут выбирать главу государства. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, сообщило агентство «Москва».
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