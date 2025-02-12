Солнечные вспышки и магнитные бури: стоит ли ждать нового удара по Земле? Ирина ВальковаВчера утром наша звезда вновь напомнила о своей активности: с 08:22 до 08:47 по московскому времени на её поверхности произошла очередная вспышка класса M1.