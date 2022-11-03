Сирены завоют после Дня народного единства в Уссурийске

В Уссурийске проверят системы экстренного оповещения. Во вторник, 8 ноября в период с 10.40 до 11.00 часов завоют сирены и начнет поступать специализированная информация по телевидению и радио, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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