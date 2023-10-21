Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Ванкувер, Канада 28 октября, суббота Женщины, короткая программа 0:00 Танцы на льду, ритм-танец 1:50 Пары, короткая программа 4:45 Мужчины, короткая программа 6:10 Женщины, произвольная программа 23:15 29 октября, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец 1:25 Пары, произвольная программа 4:00 Мужчины, произвольная программа 5:37 30 октября, понедельник Показательные выступления 0:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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