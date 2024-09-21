В Челябинске вторая школа уходит на карантин из-за пневмонии

Из-за вспышки пневмонии вторая челябинская школа уходит на удаленку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о переводе детей на дистанционное обучение родителей предупредили в школе №105, расположенной в поселке АМЗ Советского района Челябинска.