В Челябинске вторая школа уходит на карантин из-за пневмонии

Из-за вспышки пневмонии вторая челябинская школа уходит на удаленку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о переводе детей на дистанционное обучение родителей предупредили в школе №105, расположенной в поселке АМЗ Советского района Челябинска.
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