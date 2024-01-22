ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Пора назад в колхоз, быкам хвосты крутить.Против Ивлеевой в...
  • Игорь Петров
    Хорошая цель...Немецкий производ...
  • Валерий Соловьев
    Опять всякие бумажки и хождение к доброму дяде с поклоном. Гораздо проще ввести подушевой налог на мусор, нппример, 2...В РЭО оценили пре...

В Белом доме ближайшие месяцы назвали критически значимыми для Украины

В Белом доме ближайшие месяцы назвали критически значимыми для Украины

Ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать, заявил 22 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх