Две стратегические задачи для американского СПГ в Европе

Поставки сжиженного газа в Европу преследуют гораздо более серьезные и глубокие политические цели, нежели обычный бизнес-интерес, иначе бы продажами сырья за океан занимались исключительно производители и их лобби, но никак не сам Вашингтон.
Поставки сжиженного газа в Европу преследуют гораздо более серьезные и глубокие политические цели, нежели обычный бизнес-интерес, иначе бы продажами сырья за океан занимались исключительно производители и их лобби, но никак не сам Вашингтон.
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