Эсминец по цене крейсера «Флетчер» и «Нарвик» стоили одинаково в национальных валютах своих государств.
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Эсминец по цене крейсера «Флетчер» и «Нарвик» стоили одинаково в национальных валютах своих государств.
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